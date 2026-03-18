18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile mücadele edecek Galatasaray2ın yıldız oyuncusu Mario Lemina kritik mücadele öncesi konuştu. Sarı kırmızılı ekipteki son durum hakkında konuşan Lemina 'Bana göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok aç olan, en istekli olan takım biziz. Oyuncularımıza bakarsanız, kendini kanıtlamak isteyen ve hesap kapatmak isteyen çok oyuncu var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile oynanacak kritik mücadele öncesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN AÇ TAKIM BİZİZ!"

Sarı-kırmızılı ekibin motivasyonuna dikkat çeken Lemina, "Bana göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok aç olan, en istekli olan takım biziz. Oyuncularımıza bakarsanız, kendini kanıtlamak isteyen ve hesap kapatmak isteyen çok oyuncu var." dedi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ ATMOSFERİ GALATASARAY'DA"

Daha önce birçok büyük kulüpte forma giydiğini hatırlatan Lemina, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferi zirveye koydu:

"Avrupa'daki en iyi atmosfer Galatasaray'da! Ben çok atmosfer gördüm... Marsilya ve Juventus gibi kulüplerde de oynadım. Ama burada maçtan kulak zarların yanıyormuş gibi çıkıyorsun."

