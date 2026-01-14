İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1866
  • EURO
    50,3928
  • ALTIN
    6413.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mario Lemina'dan paylaşımı için yeni açıklama!
Spor

Mario Lemina'dan paylaşımı için yeni açıklama!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Lemina yaptığı yeni açıklamasında 'Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Mario Lemina'dan paylaşımı için yeni açıklama!
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Derbinin ardından bir paylaşım yapan ve bu paylaşımın ardından PFDK'ya sevk edilen Gabonlu orta saha oyuncusu, açıklamasında yaşanan sürece değindi.

Mario Lemina'nın açıklaması şu şekilde:

"Benim hakkımda yanlış bilgiler içeren bazı yazılar ve medya içerikleri okumak beni şaşırttı.

İletişim ekibim tarafından paylaşılan bir videonun yayımlanmasının ardından, durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Videoda, paylaşım sırasında anlamı net olarak anlaşılmayan sözler söyleyen taraftarlar görülmektedir. En açık şekilde belirtmek isterim ki, bu sözler benim düşüncelerimi, değerlerimi ya da niyetlerimi kesinlikle yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı teşvik etmedim, desteklemedim veya böyle bir niyet taşımadım.

Ben, bu rolün beraberinde getirdiği sorumlulukların tamamen farkında olan profesyonel bir futbolcuyum.

Kariyerim boyunca sporuma, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı, bağlılık ve adanmışlık gösterdim.

Bu paylaşımın yarattığı durumdan ve yol açmış olabileceği yanlış anlaşılmalardan içtenlikle üzüntü duyuyorum. Tek amacım her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olmuştur.

Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.