Mario Lemina'nın evine silahlı soygun

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:07

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan 3 kişinin zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği bildirildi.

Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.