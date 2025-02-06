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Spor

Mario Lemina'nın Galatasaray'da 2. dönemi

Galatasaray, 2019-2020 yılında kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı tekrar kadrosuna kattı. Lemina, sarı-kırmızılılarla ilk döneminde 28 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Mario Lemina'nın Galatasaray'da 2. dönemi
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Ara transfer döneminde Galatasaray, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaştı. İngiliz ekibi Wolverhampton'da top koşturan Lemina ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

31 yaşındaki futbolcu, ilk Galatasaray döneminde 28 resmi müsabakaya çıkarken, 1 gol kaydetti.

Gabonlu futbolcu kariyerinde; Galatasaray, Lorient, Marsilya, Juventus, Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton'da forma giydi.

Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton ile 19 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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