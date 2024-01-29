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Spor

Marius Sumudica: 4 önemli oyuncumuz eksik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Marius Sumudica: 4 önemli oyuncumuz eksik
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, "Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray ile zor bir maç oynayacağız. Burada mücadele edeceğiz, her puana talibiz. Puan veya puanlar almak istiyoruz. Takım, benim agresifliğimiz %50'sini gösterirse, Galatasaray maçından puan alırız." dedi.

Sumudica ayrıca, "Transfer yapamadık, yönetim çalışıyor. Biz hazır olan futbolcuları tercih ediyoruz. Sakat ve oynamamış futbolcuları getirmek istemiyoruz. Burası hastane ya da bakım evi değil. En iyi transferi arıyoruz. En iyi Türk oyuncularımız, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç ayrıca Max Gredel, Nicolas Nkoulou yok. İlk 11'den önemli 4 oyucu olmadan mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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