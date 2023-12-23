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Spor

Marius Sumudica: Aramıza katılacak oyuncular olacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bizim oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Adana maçında bunun sinyallerini vermiştik. İyi yoldayız, emin adımlarla yola devam edeceğiz' dedi.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Aramıza katılacak oyuncular olacak
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıtığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bizim oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Adana maçında bunun sinyallerini vermiştik. Bugün aldığımız 3 puanla o 1 puan daha değerli hale geldi. Daha önce Alanyaspor'a karşı 3-0 kazanmıştık. Samsunspor'u yine dışarıda 2-1 mağlup ettik. Deplasmanda 9 puan yaptık. İyi yoldayız, emin adımlarla yola devam edeceğiz. Bundan sonra devre arasına gireceğiz. Aramıza katılacak oyuncular olacak. Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncular olacak" dedi.

SUMUDİCA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Sumudica, taraftarlara da çağrı yaparak şunları söyledi:

"Bugün herkes nasıl oynaması gerektiğini biliyordu. Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Takımı yalnız bırakmayan herkesi tebrik ediyorum. Bin kilometre yoldan gelen taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Evimizde oynadığımız maçlara daha fazla taraftar gelmesi gerekiyor. Pendik maçında 15 bin taraftar bekliyorum. Bizlere destek olmalarını bekliyorum."

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