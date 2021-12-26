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Spor

Marius Sumudica: Bu maçta puanları hak etmedik

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA26 Aralık 2021 Pazar 22:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:12
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Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, müsabakada puan kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Rumen teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin daha iyi bir performans sergilediğini belirten Sumudica, "Bu maçta puanları hak etmedik. Bizden daha iyi bir takımla oynadık. Bizden daha fazla pozisyonları vardı. Daha iyi takımları var ve değiştirmek için yedek kulübesinde daha fazla oyuncuya sahipler." diye konuştu.

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Marius Sumudica, "Son 6-7 maçtır bunu söylüyorum, transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız. Başka da çözümümüz yok. Tabii çok da bir şey kaybetmiş değiliz. Üç takım 15 puana sahip, bir takım 17, diğeri de 18 puanda. Her şey bitmiş sayılmaz. Ligin ikinci yarısında ne olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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