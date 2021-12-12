Marius Sumudica: Bu oyuncuları kim getirdiyse sorumluluğu o almalı

12 Aralık 2021 Pazar 18:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 18:53

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 kaybettiği maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

Sumudica'nın maç sonrası açıklamaları:

"BAŞKANLA KONUŞUP GÖRECEĞİZ"

"Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor."

"KİM GETİRDİYSE SORUMLULUĞU O ALMALI"

"Yeni Malatyaspor'da devam etmemin tek yolu var o da yönetimin istediğim oyuncuları getirmesi. Yazın bu oyuncuları kim getirdiyse sorumluluğu o almalı, ben başkalarının sorumluluğunu üzerime almak istemiyorum. İstediğim oyuncuları alırsak bu ligde kalırız."