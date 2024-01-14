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Spor

Marius Sumudica: Fatih Terim aradı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu.

14 Ocak 2024 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Fatih Terim aradı
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Daha henüz tam iyileşemedim. Büyük bir efor sarf ettim. 5 gün hastanede kaldım. Önemli olan takımın yanında olmamdı. Ben geldiğimde sıfır puandaydı bu takım, şu an 21 puanı var. Mücadelemiz devam edecek. Ligde kalacağız. Türkiye'nin 9 şehidi var. Başsağlığı diliyorum. Ben de bu olaylara çok üzülüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz." dedi.

"TERİM'İN ARAMASI ANTİBİYOTİKTEN FAYDALI"

Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyen Sumudica, "Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, futbol oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız. Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı." ifadelerini kullandı.

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