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Spor

Marius Sumudica: Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında takımın karakter koyduğuna vurgu yaparak, "Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep'e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Maçı iki devre halinde ele almak istiyorum. İlk yarıda maalesef çok hatalı goller yedik. Şimdiye kadar böyle bir şey başıma gelmemişti; 45 dakikada 3 gol yemek. İkinci yarı sistemde değişikliğe gittik, 4'lü savunma yapınca hücumda daha iyi oynamaya başladık. 8 dakikada 2 gol bulduk. Rakip de pozisyonlar buldu. Biz açık oynamaya başladık. 6 tane net fırsatı değerlendiremedik. Penaltıyı da kaçırdık. İlk yarıyı 3-1 bitirebilseydik, ikinci yarı bizim için daha farklı olabilirdi. 3-0'dan dönmek hiç kolay değil. İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep'e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak. Ben sadece ismi olan oyuncularımı oynatmak istemiyorum, takımın karakter koymasını istiyorum. Sahada mücadele etmesini, savaşmasını istiyorum. İsmin büyüklüğü hiç önemli değil. Kim oynamak istiyorsa oynayacaktır. Oynamak istemeyen de ocakta gidebilir" ifadelerini kullandı.

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