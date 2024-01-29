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Spor

Marius Sumudica: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı güç gösterdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligde Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı güç gösterdik
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Marius Sumudica "Galatasaray bizden daha fazla pozisyona girdi. Galatasaray büyük bir camia, zorlu bir maçtı ama Türkiye'ye takımın gücünü gösterdik." dedi.

Marius Sumudica "Anadolu takımlarının 4 eksikle mücadele etmesi çok zor. Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Max Gredel ve Nicolas Nkoulou yoktu. Herkese gücümüzü yine de gösterdik. Gaziantep FK da büyük bir camia. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında gücümüzü gösterdik. Sonuna kadar ligde kalmak için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

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