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Spor

Marius Sumudica geri dönüyor!

Rapid Başkanı Daniel Niculae, geçici teknik direktörleri Bogdan Lobont ile devam etmemeleri durumunda Sumudica'nın adaylardan biri olduğunu açıkladı.

23 Nisan 2024 Salı 18:22 - Güncelleme:
Marius Sumudica geri dönüyor!
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Gaziantep FK'den mart ayında ayrılan ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan Marius Sumudica, yeni sezonda Romanya'da Rapid'in başına geçebilir.

Rapid Başkanı Daniel Niculae, geçici hocaları Bogdan Lobont ile devam etmemeleri durumunda Sumudica'nın adaylardan biri olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Sumudica, daha önce Rapid Bükreş'te yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev almıştı.

Niculae, "Bogdan Lobont, sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz. Sezon sonunda nerede olacağımıza bağlı olarak devam edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz. Sumudica çok iyi bir seçenek. Romanya'da bir şampiyonluk kazanmış bir isim. Sezon sonunda bir toplantı yapacağız ve karar vereceğiz, bu oldukça hassas bir durum. Her şey çok hızlı ilerliyor ve zaman bizim dostumuz değil." ifadelerini kullandı.

LOBONT'UN DURUMU

Öte yandan Romanya basınında yer alan haberde, Rapid'de nisan ayında göreve geçici olarak gelen Bogdan Lobont'un geleceğinin Avrupa kupalarına katılıma bağlı olduğu kaydedildi. Kulübün, Avrupa kupalarına katılması halinde Lobont ile devam edebileceği belirtildi.

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