İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marius Sumudica: İnşallah bir çok insanı mutlu etmişimdir
Spor

Marius Sumudica: İnşallah bir çok insanı mutlu etmişimdir

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Marius Sumudica maçın ardından açıklaamalarda bulundu.

23 Eylül 2023 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
Marius Sumudica: İnşallah bir çok insanı mutlu etmişimdir
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Çok zor tabii depremden 7 ay sonra gelen bir galibiyet oldu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir." dedi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iyi savaştığını söyledi.

"BURASI BENİM ŞEHRİM"

"Bugün bir karar aldım. Bir apartman alacağım Gaziantep'te. Çünkü burası benim şehrim. 3 yıl önce evimizde hiç maç kaybetmediğimiz zamanlar oldu. Tabii bugün şans da yanımızdaydı, yeni transferlerimiz takıma çok katkı verdiler kalpten ve benim için oynadılar. Çok zor tabii depremden 7 ay sonra gelen bir galibiyet oldu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir. Takımım benim gibi agresif olursa çok kolay ligde kalırız. Çünkü gerçekten çok iyi takıma sahibiz."

Karşılaşmada oyundan çıkardığı Maxim'e sahip çıkan Sumudica, "Maxim takımın en iyi futbolcularından biri. İnsanlar bunu unutmamalı, bu şehir için 40 golden fazla attı. Futbolcuların bazen kötü anları olabiliyor. Rumen olduğu için söylemiyorum. Beşiktaş'ta fazla süre almadı. Başka takımlardan transfer teklifi aldı ama gitmedi." şeklinde konuştu.

Sumudica, yıllar sonra Gaziantep'te taraftarı önünde maça çıkmanın kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Gerçekten soyunma odasına ilk geldiğimde ağladım. Çünkü burada harika sonuçlar almıştık. Eğer bu takımda kalsaydım Avrupa Ligi'nde oynardık." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.