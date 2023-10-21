İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marius Sumudica: Oyuncular kalpten oynadı
Spor

Marius Sumudica: Oyuncular kalpten oynadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2023 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Oyuncular kalpten oynadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok memnun olduklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Sumudica, "Oyuncularımız çok fedakarlık ederek oynadılar. Kalpten oynayarak kazandık maçı. Bugünle beraber 17 maç oldu Sumudica bu takımın başındayken evimizde hiç kaybetmeyeli. Bu önemliydi. Evimizde gerçekten çok güçlü bir ekibiz. Tabii dışarda da kazanmamız lazım. Taraftarlarımızı da tebrik etmek istiyorum, yanımızdalar, desteklediler, bize çok yardımcı oldular. O yüzden taraftarlarımız her zaman en iyisini hak ediyorlar." diye konuştu.

Maçın çok kapalı olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Taktiksel bir maç oldu. Böyle durumlarda iki takım taktiksel olarak kapandığı zaman duran toplardan da gol bulunabiliyor, bugün de bunu başardık. Gerçekten çok mutluyum bugün 9 puana ulaştık. Ama henüz hiçbir şeyi başarmadık. Bugün ve yarın bu galibiyeti kutlayacağız, gelecek hafta Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Rakip olarak, taraftar olarak saygı duyuyorum. Tabii Gaziantep FK oraya sadece bir gezi için gitmeyecek. Bu benim futbolcularıma mesajımdır. Takımım, futboclularım bir hata yapmadığı takdirde rakibin bize karşı galip gelmesi zor. Antalya bugün hiç pozisyona giremedi. İkinci yarı biraz oyunu kapatmaya çalıştım, 5-4-1 e döndük. İkinci yarı kalemize dahi gelemediler, iyi kapandık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.