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Spor

Marius Sumudica: Oyuncularım beni dinlemedi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica 90+5'te yedikleri golle Fatih Karagümrük karşısında 2-2 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularıma rakibin tehlikeli noktalarını söyledim ama beni dinlemediler diyen Sumudica, 'Bir hafta bunun acısını çekeceğiz' dedi.

IHA20 Eylül 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 23:45
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir oyun oynadıklarını ama son dakikada galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı.

"BİR HAFTA BUNUN ACISINI ÇEKECEĞİZ"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Marius Sumudica, "Oyuncularım maçın ilk yarısına çok iyi başladı. Rakip takım duran toplarda çok etkiliydi. İki puan kaybettik. Bir hafta bunun acısını çekeceğiz. Oyuncularım maça çok iyi başlamıştı. İyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularıma rakibin tehlikeli noktalarını söyledim ama beni dinlemediler. Saha zemini de iki takım için çok kötüydü. 

Son dakikalarda yediğimiz gol bizi çok üzdü. Herkes çok üzgün. Kendi sahamızda 2 puan bıraktık. Son dakikada galibiyeti kaçırdık" ifadelerini kullandı.

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