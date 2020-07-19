Marius Sumudica: ''Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız''

19 Temmuz 2020 Pazar 00:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 00:37

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktıkları maçlarda kaybetmediklerini hatırlatarak, gelecek hafta oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

MOTİVE OLDUKLARINI GÖRÜYORUM

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 2 açık futbol oynayan takımın karşılaştığını dile getirdi.

İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bugün de yine iyi futbolla ligdeki yerimizi koruduk. Önümüzde Malatya maçı var. Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın halen motive olduklarını görüyorum. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyorum."

SUMUDİCA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI



Sumudica, sarı kart gördüğü VAR pozisyonuyla ilgili bir soruya, "Bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha önce de buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk." dedi.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına da değinen Sumudica, "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. En fazla 3 oyuncu olacak. İlk önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum. 3-4 takviye de iyi olacak. Zaten 3-4 oyucu da aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.