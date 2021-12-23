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Spor

Marius Sumudica: Pozisyonu 10 kez izledim, penaltı

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:16
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 berabere biten Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kötü bir şansla yenildiklerini söyleyen Sumudica, "Herhalde bu çok kötü bir şans olmalı. İkinci yarı 4-5 pozisyonumuzu gol yapamadık. Ancak 2 ortadan gol yedik." dedi.

Penaltılarının verilmediğini ifade eden Marius Sumudica, "9 maçtır buradayım. Benim olduğum maçlarda hakemlerin VAR'a gittiğini görmedim. Pozisyonu 10 kez izledim, penaltı. Ancak VAR'a dahi gidilmedi! Takdir haklarını karşı tarafa kullandı. Evimizde oynuyoruz, ne olduğunu herkes görüyor. Doğru kararlar verildiğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncularının sinirlenmelerinde haklı olduğunu dile getiren Rumen teknik direktör, "Oyuncular sinirlenmekte haklı. Hepsinin aileleri var. Biz -5 derecede maç oynuyoruz burada. Her şey iyi giderken bir penaltı, penaltıyı verse belki maç kopacak. Vermediler ve kötü bir karar yüzünden 3 puan kaybettik." ifadelerini kullandı.

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