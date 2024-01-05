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Spor

Marius Sumudica: Rakibin kırmızı kart görmesi gerekiyordu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 sona eren Pendikspor maçının ardından skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesine vurgu yaparak, 'Ne diyeceğimi bilmiyorum' dedi.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Rakibin kırmızı kart görmesi gerekiyordu
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada 2-0 öne geçen Gaziantep ekibi, 5 dakikada içerisinde yediği 2 golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 20'ye yükseltirken, Pendikspor ise puanını 15'e çıkardı.

"RAKİBİN KIRMIZI GÖRMESİ GEREKİYORDU"

Öne geçtikleri maçtan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. İkinci defa rakibimize puan hediye ettik. Adana Demirspor'a karşı 2-0'dan puan kaybettik. Bugün yine 3 dakikada iki gol yedik. Maçın sıcaklığıyla fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ama bunu kabul edemiyorum. 2-0 öne geçtik, rakibin kırmızı kart görmesi gerekiyordu ama bu bahane değil. Bu skoru yakaladıktan sora bu oyunu koparmak gerekiyor. Normalde şu an 24 puanda olmamız lazımdı. Evimizde sürekli aynı hataları yapmamalıyız. Maçı kaybedebilirdik. Öndeyken oyuncularıma öne çıkmalarını söyledim ama anlamadığım şekilde oyuncular geri çekiliyor. Sürekli gol attığımızda skoru korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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