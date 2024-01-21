İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marius Sumudica: Sivas'tan daha iyiydik

Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, “Bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık” dedi.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Marius Sumudica: Sivas'tan daha iyiydik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sumudica, "Maçla ilgili şunu söylemek istiyorum; bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık, istatistiklere bakılınca da görünüyor bu. Topla daha çok oynayan taraf bizdik. Bu takım bu şekilde devam edecek ve ligde kalacaktır. Sivas'a da bol şanslar" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.