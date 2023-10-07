İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marius Sumudica: VAR olmasa daha iyi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, konuştu.

7 Ekim 2023 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Marius Sumudica: VAR olmasa daha iyi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıda oyunun tek hakimi olduklarını ama şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, "Şanssız bir maçtı. Maçın ikinci yarısında şanssızdık, Başakşehir'e saygı duyuyorum ama ikinci yarıda sahada göremedim. Bizim için çok zor bir maç oldu. Üçüncü dakikada geriye düştük, daha sonra kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda iyi oynadık, penaltıyı gole çevirseydik başka bir sonuç olabilirdi. Fiziksel olarak çok iyi durumdaydık. Başakşehir'in üzerinde baskı oluşturduk. Başka ne yapabilirdik bilmiyorum. Maxim şu ana kadar 18 penaltıyı gole çevirdi, bugün kaçırdı. Şans bugün Başakşehir'in yanındaydı. Kaybetmeyi hak etmedik. Gaziantep'ten buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takım daha iyi olacak söz veriyorum, bu takım ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine tepki gösteren Sumudica, şöyle konuştu:

"Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama ben hocayım, herkese saygı duyuyorum ama VAR olmasa daha çok saygı duyarım. Hakemler daha şanslılar, VAR'dan bazı pozisyonları izleyebilirler. Gördüğüm kadarıyla ikinci penaltıyı da kazanabilirdik, Başakşehirli futbolcu eliyle topu kontrol etti. İnsanlar hata yapabilir, hakemler saniyelik karar veriyorlar ama VAR'ın kararına ise katılmıyorum. Şansları vardı, pozisyonu inceleyebilirlerdi. Avrupa'daki bütün maçları takip ediyorum, anlamadığım bir nokta var. Bir penaltı verdiklerinde, en az 3-4 dakika oyunu durduruyorlar; bazı oyuncular yerde kalıyor, uzun süre kalkmıyorlar ama sadece 5 dakika ekstra zaman ekleniyor. İlk yarıda da oyun çok durdu, yalnızca 2 dakika uzatma verildi. Bunun sebebi ne? Sormak istiyorum. Herkes futbol izlemek istiyor. Bize şans verin oynayalım. VAR'a gittiğiniz zaman sadece 5 dakika maça ilave ediyorlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.