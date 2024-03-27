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Spor

Marius Sumudica'dan Denis Dragus için Beşiktaş itirafı

Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcü futbolcusu Denis Dragus ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı.

27 Mart 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Marius Sumudica'dan Denis Dragus için Beşiktaş itirafı
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Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcü futbolcusu Denis Dragus ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sumudica, Hoffenheim'in Dragus için teklif yaptığını söyledi. Rumen teknik adam, golcü futbolcuyla ayrıca Beşiktaş'ın da ilgilendiğini kaydetti.

"DOĞRUDAN TEKLİF YAPTILAR"

Rumen teknik adam açıklamasında "Beşiktaş ilgileniyor. Hoffenheim'ın Standard Liege'ye doğrudan yaptığı bir teklif var. Onu almak isteyen birkaç takım var" ifadelerini kullandı.

DRAGUS'UN PERFORMANSI

Gaziantep FK'de bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Dragus, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

Gaziantep FK'nin Standard Liege'den kiraladığı Dragus'un Belçika temsilcisiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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