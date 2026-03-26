Marius Sumudica'dan Türkiye-Romanya maçı yorumu

Türkiye'de farklı takımlarda görev yapan teknik direktör Marius Sumudica, Türkiye - Romanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 09:37
Türkiye'de; Kayserispor Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica, Türkiye - Romanya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce PAOK - FCSB maçı için, "PAOK, FCSB'yi sabah akşam yener." diyen Sumudica, FCSB'nin oynanan üç maçı da kazanmasına atıfta bulunarak, "Hiç şansımız yok. Ne diyebilirim ki? Ben ne zaman bir şey söylesem tersi oluyor." diye konuştu.

Maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na da değinen Rumen teknik adam, "Beşiktaş'ın stadyumu gibi akustiği olağanüstü bir stadyum seçtiler. Türkiye'de 5-6 kez oarada oynadım. Büyük bir gürültü olacak." sözlerini sarf etti.

A Milli Takım'ın, Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk edeceği Dünya Kupası play-off yarı final maçı saat 20.00'de başlayacak.

