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Spor

Marius Sumudica'ya, CFR Cluj talip oldu

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya ükesinin CFR Cluj takımının talip olduğu iddia edildi. Sumudica'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

01 Aralık 2020 Salı 00:31 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 00:31
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Süper Lig'de 9 maçtır yenilgi görmeyen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'ya ülkesinden talip çıktı.

Romanya'nın spor medyası CFR Cluj'dan ayrılan teknik direktör Dan Petrescu'nun yerine Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın düşünüldüğünü yazdı.

Adrian Mutu, Nelutu Varda gibi isimlerin yanı sıra Sumudica'nın da listede olduğu belirtilirken, Cluj takımının Sumudica'nın Türkiye'de yaşadığı kaos ortamından faydalanarak Romanya'ya getirmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.

Çıkan haberde ayrıca Sumudica hakkında şu ifadelere yer verildi; " Mutu ve Varda eğer teklife sıcak bakmazsa Sumudica çok yönlülüğü ve oyuncularıyla nasıl konuşacağını ve yönlendireceğini bildiği için bu isim ön planda olacak" denildi.

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