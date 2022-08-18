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Spor

Mark van Bommel: Sıkıcı bir maçtı ama iyi sonuç aldık

Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili olarak 'Taktik dolu bir maçtı. İzlemesi sıkıcıydı ama iyi bir sonuç aldık.' ifadelerini kullandı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, tur için şansların eşit olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız. Deplasman golü avantajı artık yok. Farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü sakat oyuncularımız vardı. Şanslar yüzde 50-50 diyebilirim. Son dakikalarda beraberlik golünü bulduk, açıkçası şanslıydık. Güzel bir goldü ama şanslıydık. Taktik dolu bir maçtı. İzlemesi sıkıcıydı ama iyi bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

Daha farklı bir oyun oynamak istediklerini ancak bunu tam anlamıyla başaramadıklarını aktaran Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Defansif oynamadığımızı söyleyebilirim. Öyle gözüktü ama defansif oynamak istemedik. Zor bir maçtı. Skorla alakalı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sakat olan oyuncularımız var. İyi bir sistemde oynuyoruz. Diğer maçlardan farklı oynadık diyebiliriz."

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