DHA 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:01

Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu, 1998 doğumlu, 185 cm boyundaki oyun kurucu Markell Johnson ile güçlendirdi.

Amerikan kolej ligi NCAA'deki son sezonunda (2019-2020) 31 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 12.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

MARKELL JOHNSON KİMDİR?

25 Ağustos 1998 doğumlu olan Markell Johnson, 185 cm boyunda olup oyun kuru pozisyonunda görev almaktadır.

Kolej kariyerine North Carolina State ile başlayan Markell Johnson, ilk sezonunda (2016-2017) süre aldığı 30 karşılaşmada; 4 sayı, 1.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bir sonraki sezon (2017-2018) 25 karşılaşmada; 8.9 sayı, 3.4 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarıyla süre alan Markell Johnson, 2018-2019 sezonunda ise 33 karşılaşmada parkede yer aldı ve 12.6 sayı, 2.6 ribaund, 4.2 asist ortalamalarını yakaladı.

NCAA'deki son sezonunda (2019-2020) 31 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 12.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Markell Johnson, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.