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Spor

Marketa Vondrousova, Wimbledon'da finale yükseldi

Wimbledon'da Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Marketa Vondrousova, Wimbledon'da finale yükseldi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Çek sporcu, Aryna Sabalenka (2) - Ons Jabeur (6) maçının galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.

  • Marketa Vondrousova
  • tenis
  • Wimbledon
  • Elina Svitolina

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