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Spor

Markieff Morris 1 yıl daha Dallas'ta

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, tecrübeli oyuncu Markieff Morris'i bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Markieff Morris 1 yıl daha Dallas'ta
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Dallas Mavericks ekibi, geçtiğimiz sezon sadece 26 maçta forma giymiş olan Markieff Morris'in NBA Finallerine kadar olan süreçte takımın soyunma odasındaki liderlik rolü nedeniyle kendisini tutmayı sürdürmek istediği bildirildi.

34 yaşındaki oyuncu, 2020'de Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonu olmuş ve ardından 2022-23 sezonunun ortasında Mavericks'e gönderilmeden önce Miami Heat ve Brooklyn Nets'te kısa süreli görevler üstlenmişti.

Mavs ile geçirdiği bir buçuk sezonda toplam 34 maçta ortalama 3,0 sayı ve 1,5 ribaund ile oynamış olan Morris, 2011'de Phoenix Suns tarafından 13. sıradan draft edildiğinden beri 13 sezon boyunca sekiz takımda oynamış ve maç başına 10,3 sayı, 4,9 ribaund ve 1,5 asistlik kariyer ortalamaları yakalamıştı.

  • Dallas Mavericks
  • Markieff Morris

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