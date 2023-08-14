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Spor

Marko Arnautovic, Inter yolunda!

Edin Dzeko ve Romelu Lukaku ile yollarını ayıran Inter, Marcus Thuram transferinin ardından Marko Arnautovic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Marko Arnautovic, Inter yolunda!
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İtalyan basınının haberine göre; Inter, bir dönem kadrosunda bulundurduğu 34 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak üzere.

Inter'in tecrübeli oyuncu için kulübü Bologna ile 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaştığı belirtildi.

Arnautovic'in Çarşamba günü Milano'ya gelip sağlık kontrollerinden geçmesi planlandığı belirtilirken, Inter ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

3 MAÇA ÇIKTI

2010 yılında Inter forması giyen Arnautovic mavi-siyahlı formayla 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Arnautovic 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  • Inter
  • Edin Dzeko
  • Romelu Lukaku
  • Marcus Thuram
  • Marko Arnautovic

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