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Spor

Marko Arnautovic, Inter'den ayrıldı

İtalyan devi Inter'de Marko Arnautovic dönemi sona erdi. Avusturyalı golcü, Serie A kulübünden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi8 Haziran 2025 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Marko Arnautovic, Inter'den ayrıldı
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İtalyan devi Inter'le sözleşmesi sona eren Marko Arnautovic, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Avusturyalı golcü, yaptığı açıklamada "Benim açımdan Inter'deki zamanım sona erdi. Artık Inter'de olmayacağım." dedi.

Inter'de göreve gelmesi beklenen teknik direktör Cristian Chivu ile ilgili de görüşlerini aktaran Arnautovic, "Cristian'ın göreve gelmesinden dolayı çok mutluyum, onunla birlikte oynamıştım. Kendisiyle zaten konuştum; genç ve hırslı bir teknik direktör. Pek çok niteliğe sahip ve takıma yardımcı olabilir. Ama en önemlisi şu ki, bu takımı seviyor, Inter'i hayatı boyunca sevdi." açıklamasında bulundu.

Arnautovic, Inter'den ayrılmasıyla birlikte serbest oyuncu statüsünde bu yaz istediği takıma imza atabilecek.

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