13 Ocak 2026 Salı
Marko Barac: Avrupa Ligi seviyesinde değiliz

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa takımına 96-92 yenilen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Marko Barac, henüz Avrupa Ligi seviyesinde olmadıklarını söyledi.

AA13 Ocak 2026 Salı 21:52
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barac, "Birkaç hafta önceki Anadolu Efes maçında böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Üst üste önemli maçları oynayacak karaktere sahip değiliz. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz ama ilk yarı gösterdi ki henüz o tempoda oynayabilecek durumda değiliz. İkinci yarıda galibiyete yaklaşıp geri döndük ama basit bir savunma hatası yaptık. Buradan kendimizi bularak çıkmamız gerekiyor. Sıralamada kötü durumda değiliz ve eminim bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibinin başantrenörü Diego Ocampo ise "Takımı tebrik ediyorum, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bahçeşehir Koleji çok iyi bir takım, Avrupa Ligi seviyesinde oyuncuları var. Son çeyrekte 5 üçlük bulup geri geldiler. Zor anlarda savaştık ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

