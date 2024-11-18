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Spor

Marko Jankovic: Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti

Ulular B Ligi'nde yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Karadağ'ın başarılı futbolcusu Marko Jankovic yarınki maç için konuştu.

18 Kasım 2024 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
Marko Jankovic: Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti
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Karadağlı futbolcu Marko Jankovic, Türkiye karşısında puan ve puanlar almak istediklerini söyledi.

Birçok futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kötü bir grup aşaması geçirdiklerini aktaran Jankovic, "Türkiye maçına iyi hazırlandık, puan ve puanlar alacağımız yönünde umutluyuz." dedi.

Jankovic, A Milli Futbol Takımı'nın performansıyla ilgili soru üzerine, "Türkiye'ye galibiyet ve belki beraberlik A Ligi için yeterli olacak. Bence Türkiye A Ligi'ne yükselmeyi hak etti. Grupta en iyi futbolu onlar oynadı. Bir takımda, Real Madrid, Inter, Juventus, Benfica, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen oyuncular varsa o takım A Ligi'ni hak eder. Çok iyi bir milli takımları var. Biz elimizden geleni yapacağız fakat çok zor bir maç olacak çünkü Türkiye'nin gücü belli." ifadelerini kullandı.

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