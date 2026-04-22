Marko Jevtovic: Efsane olarak tarih yazmak istiyoruz bu kulüpte

Konyaspor futbolcusu Marko Jevtovic, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jevtovic, "Her zaman bu kupada hedefi olan bir takımız. Daha önce bu takım bu kupayı kazandı. Takım arkadaşlarımla beraber hedefimizi kupa olarak belirlemiştik. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve büyük bir galibiyet elde ettik. Efsane olarak tarih yazmak istiyoruz bu kulüpte..." dedi.

Mücadeledeki tek golün sahibi olan futbolcu, "Çılgın bir sevinç oldu soyunma odasında. Kazanmak her zaman mutlu eder. Böyle bir turu geçtikten sonra çok mutlu olduk. Herkes sevinçli ve mutlu." ifadelerini kullandı.