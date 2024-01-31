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Spor

Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında şans bizden yanaydı

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Fenerbahçe maçında şans bizden yanaydı
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ŞANS YANIMIZDAYDI"

1-1 biten Fenerbahçe maçı için konuşan Gisdol, "Fenerbahçe maçında takım olarak çok iyi oynamıştık. Her rakibimize saygı gösteriyoruz ama bunu abartmıyoruz. Bizim de bir oynama şeklimiz var. Bazı pozisyonlarda da şans yanımızdaydı. Fenerbahçe ve Galatasaray çok üst düzey takımlar." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN ÖZEL BİR SÖZ VEREMEM"

Cuma günü oynanacak Galatasaray maçı için de konuşan Gisdol, "Galatasaray maçında da önceki maçlarda olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Taraftarlara özel bir söz vermeyeceğim ama sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Bayern Münih maçlarında Galatasaray'ın oynadığı futbol herkesi şaşırttı. Bu da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunun göstergesi." dedi.

"SACHA BOEY ÇOK İYİ TRANSFER"

Son olarak Bayern Münih'in Galatasaray'dan aldığı Sacha Boey için konuşan Gisdol, "Sacha Boey transferi için Bayern Münih'i tebrik ederim çünkü çok iyi bir oyuncu transfer ettiler. Boey savunmada çok güçlü bir oyuncu. Ayrıca Türkiye Ligi'ne daha fazla göz atmalarını tavsiye ederim çünkü burada çok iyi oyuncular var." sözlerini sarf etti.

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