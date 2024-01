Markus Gisdol: Her karşılaşmadan puan almamız lazım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, oynayacakları her maçtan puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Gisdol, futbol direktörü Fuat Çapa ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı içinde yoğun bir tempolarının olacağını dile getirdi.

Bir ay içinde 7 maça çıkacaklarını anlatan Gisdol, "Bu karşılaşmalara çok iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Kadroyla alakalı herhangi bir belirsizlik yok, kadromuzda kimlerin olacağı netleşti. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız, her takım gibi bizim için de problem. Bu dönemde çok akıllı olmamız lazım. Özellikle bu kısa zamanda peş peşe çok maç oynayacağız, ben ve diğer antrenörlerimizin çok akıllı olması lazım. Her oyuncuyu çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Corendon Alanyaspor maçından ders çıkarttıklarına işaret eden Gisdol, "Eminim bu bize iyi bir ders olacak. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda sakat oyuncularımız var. Bu problemi en kısa sürede çözmemiz lazım. Açıkçası sağ bekte oynayabilecek 4 oyuncumuz varken, dördünün de sakat olması normal bir durum değil. Umuyorum bir daha böyle bir şey tekrar etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, kötü oynanan bir karşılaşmada alınan bir puanın iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN Konyaspor maçına kazanmak için çıkmıştık, maçı kazanmak istemiştim ama rakibimiz için iyi bir gün ise güzel oynuyorsa, maç esnasında eğer kazanamayacağınızı hissediyorsanız tabii ki kötü oynanan karşılaşmadan bir puan almak iyidir. Önemli olan şu, oynayacağımız her karşılaşmadan puan almamız lazım. Bazen bir, bazen 3 puan. Üç puan alırsak çok iyi ama bulunduğumuz konum sebebiyle kesinlikle oynamış olduğumuz her maçtan puan veya puanlar çıkarmamız lazım. Tabii ki biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz."



ÇAPA: "KİRALIK OYUNCULARIN DEVRE ARASINDA TAKIMA DÖNME ŞANSI YOK"



Fuat Çapa ise savunma oyuncusu Mickael Tırpan'ın eşinin 3 yıldır MS hastası olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tırpan, eşinin rahatsızlığından dolayı kulüpten izin istemişti. O dönemde FIFA'nın transfer yasağının kaldırılması noktasında CAS avukatımızdan gelen olumlu haberler nedeniyle izin verilmiş, yerine transfer yapılacaktı ama iki dönem transfer yasağı geldi. Tırpan, bulunduğu mevkide güzel işler yaptı, orada alternatifimiz yok. Çünkü Nanu da Afrika Kupası nedeniyle milli takımına gitti. Aynı şekilde Kingsley Schindler milli takımına gitti. Zeki Yavru ameliyattan sonra ilk defa dün antrenmanın bir bölümüne katılabildi. Şu anda alternatifimiz yok ve Tırpan halen bizim sözleşmeli oyuncumuz. Kulübümüzün bulunmuş olduğu durum nedeniyle şu an göndermek gibi bir niyetimiz yok ancak eşinin tedavisi nedeniyle raporludur. 25'e yakın oyuncumuz kiralık ancak onların devre arasında takıma dönme şansı yok. O oyuncuların, kulüpleri ile sözleşmesi devam ediyor."

Sakat oyuncularının durumu hakkında da bilgi veren Çapa, Zeki Yavru ve Marc Bola'nın durumunun belirsiz olduğunu, Taylan Antalyalı'nın ise takımla idmanlara başladığını sözlerine ekledi.