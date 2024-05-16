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Spor

Markus Gisdol: İstediğimiz sonucu almak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçı öncesinde konuştu.

16 Mayıs 2024 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Markus Gisdol: İstediğimiz sonucu almak istiyoruz
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Corendon Alanyaspor karşılaşmasında en iyi performanslarını sergileyeceklerini söyledi.

Gisdol, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Corendon Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Kendi sahalarında ligin son maçına çıkacaklarını belirten Gisdol, "Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Onların önünde oynayacağımız için çok mutluyuz çünkü bize her zaman destek oldular. Zor bir rakibe karşı oynayacağız ve en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Son oynadığımız Konyaspor maçında Bennasser kart cezalısı ve Alim Öztürk sakattı. Bennasser bu maçta forma giyebilecek ancak Alim'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Maçtan bir gün önce oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz." dedi.

Samsunspor taraftarlarının kendilerini asla yalnız bırakmadığına dikkati çeken Gisdol, "Her teknik direktör ve futbolcu böyle bir taraftar ister. Alanyaspor maçında da taraftarlarımızın önünde olmaktan çok mutlu olacağız. Onların desteğiyle bu maçtan istediğimiz sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almazken, Alim Öztürk takımdan ayrı koşu yaptı.

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