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Spor

Markus Gisdol: Kayserispor'da çalışacağım için heyecanlıyım

Kayserispor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Markus Gisdol, sarı-kırmızılı takımda çalışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Kayserispor'da çalışacağım için heyecanlıyım
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Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş Geldin Markus Gisdol" başlığı ile yapılan duyuruda, yurt dışında bulunan Alman teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bu açıklamanın hemen ardından 56 yaşındaki Markus Gisdol, Kayserispor camiasına bir mesaj yayınlayarak, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirtti. Gisdol, yayınladığı kısa videoda, "Kayserispor ailesinde olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Gelecek sezon sizinle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" cümlelerine yer verdi.

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