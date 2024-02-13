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Spor

Markus Gisdol: Maçı hak eden taraf bizdik

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Antalyaspor maçından galibiyet hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

IHA13 Şubat 2024 Salı 00:45 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Maçı hak eden taraf bizdik
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Markus Gisdol, "Çok zor bir rakibe karşı oynadık. Antalyaspor çok güçlü bir takım. Ofansif anlamda çözüm bulmada ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Gol yediğimiz pozisyonun ofsayt olması bizim için güzeldi. İkinci yarıya maçı kazanmak için çıktık. Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galibiyeti hak eden taraf da bizdik. Son 4 maç nedeniyle Fofana yorgundu. Yeni transferler Raman ve Mujo aramıza katıldı. Oyuncu opsiyonumuzun artması da bu açından bizi sevindirdi. Taraftarlarımız bugün de inanılmazdı. Bugün de bizleri çok olumlu anlamda etkilediler. Her zaman verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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