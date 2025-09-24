İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Markus Gisdol: Oyuncular elinden geleni yaptı

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sahadan 4-0 mağlup ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol mücadeleyi değerlendirdi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 23:29
Markus Gisdol: Oyuncular elinden geleni yaptı
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, eksik kadroya rağmen forma şansı bulan oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, bugünkü maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki ilk 11'imizden 8 oyuncumuz eksik şekilde maça çıktık. Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı." dedi.

İyi bir şekilde dinlenip önlerindeki maça odaklanacaklarını kaydeden Gisdol, "Tabii ki önümüzdeki karşılamada farklı oyucularla ve çok daha kuvvetli bir şekilde gerçek yüzümüzü göstereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "taraftarın istifa çağırısında bulunduğu" yönündeki sorusuna Gisdol, "Maç maç bakarsak 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlar da ligin 1 ve 2'nci sırasında. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Önümüzdeki süreçte başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok."

