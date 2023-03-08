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Spor

Marlon Ankaragücü'nden ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yollarını ayırıyor.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Marlon Ankaragücü'nden ayrılıyor
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Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu annesinin sağlık sorunları nedeniyle Brezilya'ya dönme talebini kulübe iletti. MKE Ankaragücü Kulübü de futbolcudan gelen talebe sıcak baktı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracak.

Sezon başı Brezilya ekibi Fluminense'den kadroya dahil edilen Marlon, bu sezon sarı-lacivertli formayı lig ve kupada 15 maçta giydi.

Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Kulübüne veda ederek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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