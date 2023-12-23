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Spor

Marmara Derbisi'nde kazanan Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, derbide rakibi Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

23 Aralık 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Marmara Derbisi'nde kazanan Sakaryaspor
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Marmara Derbisi'nde Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Ertuğrul Sağlam'ın yönetimindeki Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 3-1 kazanırken goller; 40. dakikada Yonathan Del Valle, 68. dakikada Ali Ülgen ve 81. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.

Konuk ekip Kocaelispor'un tek golünü ise 31. dakikada Cem Ekinci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Kocaelispor 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor evinde Göztepe'yi ağırlarken, Kocaelispor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

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