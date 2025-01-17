İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5705
  • EURO
    36,5971
  • ALTIN
    3094.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marmoush adım adım Manchester City'ye

Premier Lig ekibi Manchester City, Eintracht Frankfurt ile büyük bir çıkış yakalayan Omar Marmoush'u 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Marmoush adım adım Manchester City'ye
ABONE OL

Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Mısırlı futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Manchester City, Marmoush için 75 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Manchester City'nin 25 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Marmoush, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.