Marquinhos, Enrique hakkında konuştu: Net bir oyun felsefesi var

Paris Saint-Germain forması giyen Marquinhos, verdiği röportajda Luis Enrique ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Luis Enrique ile işler çok iyi gidiyor. Herkes onu çok seviyor, samimi ve bize çok yakın. Enrique ile konuşmak çok kolay." diye konuştu.

Enrique ile çalışmanın nasıl olduğunu da anlatan Marquinhos, "Enrique'nin net bir oyun felsefesi var ve çok talepkar. Bizi çok fazla zorluyor." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, PSG'de bu sezon 16 maçta 1348 dakika sahada kaldı.