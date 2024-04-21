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Spor

Marsilya, 1 puanı 90+6'da kurtardı!

Fransa Ligue 1'de Toulouse ile Marsilya 2-2 berabere kaldı. Marsilya'nın ilk golünü eski Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana attı.

21 Nisan 2024 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Marsilya, 1 puanı 90+6'da kurtardı!
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Ligue 1 30. hafta maçında Toulouse, sahasında Marsilya ile karşılaştı.

Toulouse Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Toulouse'nin golleri 45+2. dakikada Nicolaisen, 82. dakikada ise Yann Gboho kaydetti. Marsilya'nın ilk golünü 38. dakikasında eski Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana attı. Beraberliği getiren gol ise 90+6. dakikada Moumbagna'dan geldi.

Jean Onana, Marsilya formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

Alınan bu sonucun ardından Toulouse, puanını 37'ye çıkardı. Marsilya ise 39 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Lens ile oynayacak. Toulouse ise Lorient deplasmanına gidecek.

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