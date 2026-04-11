İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marsilya 3 puanı 2 golle aldı

Marsilya, sahasında Metz'i 2-1 mağlup ederek puanını 52'ye yükseltti. Konuk ekip ise 15 puanda kalarak ligin son sırasında yer almaya devam etti.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya ile Metz karşı karşıya geldi.

Velodrrome'de oynanan müsabakayı Marsilya 2-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Aubameyang, 48. dakikada Igor Paixao ve 90+3'de Hamed Junior Traore kaydetti.

Metz'in tek golünü ise 50. dakikada Georgiy Tsitaishvili kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 52'ye yükseltti.

Metz ise 15 puanla son sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Marsilya gelecek hafta deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.

Metz ise sahasında Paris FC'yi konuk edecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.