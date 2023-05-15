Marsilya 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Alexandre Dujeux'un yönetimindeki Angers karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya 3-1 kazanırken golleri; 34. dakikada Alexis Sanchez, 48. dakikada Dimitri Payet ve 77. dakikada penaltıdan Jordan Veretout kaydetti. Konuk ekip Angers'in tek golü ise 28. dakikada Abdallah Sima'dan geldi. Marsilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya 73 puana ulaşırken, küme düşmesi kesinleşen Angers 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Lille ile karşılaşırken Angers, Reims deplasmanına çıkacak.