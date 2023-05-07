İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marsilya 8 maç sonra mağlup oldu! Ligde 3. sıraya geriledi
Spor

Marsilya 8 maç sonra mağlup oldu! Ligde 3. sıraya geriledi

Fransa Ligue 1'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Lens'e konuk olan Marsilya 2-1'lik skorla rakibine mağlup oldu ve ligde 2. sıradan 3. sıraya geriledi.

7 Mayıs 2023 Pazar 01:00 - Güncelleme:
Marsilya 8 maç sonra mağlup oldu! Ligde 3. sıraya geriledi
ABONE OL

Fransa Ligue 1 34. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'ten geldi.

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Lens, puanını 72'ye çıkardı ve marsilya'nın 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Angers'ı konuk edecek. Lens ise Reims'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.