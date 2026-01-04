İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Marsilya, 9 kişi kaldığı maçta Nantes'a mağlup oldu

Marsilya, iki kırmızı kart gördüğü maçta sahasında Nantes'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti Fabien Centonze ve Remy Cabella'nın golleri getirdi.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Marsilya, 9 kişi kaldığı maçta Nantes'a mağlup oldu
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Olimpik Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nantes 2-0'lık skorla kazandı.

Marsilya, 26. dakikada Arthur Vermeeren'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Nantes, 31. dakikada Fabien Centonze'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi Marsilya, Bilal Nadir'in 54 ve 56. dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası bu kez 9 kişi kaldı.

Nantes, 88. dakikada Remy Cabella'nın penaltı golüyle galibiyetini kesinleştirdi.

Son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayan Marsilya, 32 puanda kaldı ve lider Lens'in 8 puan gerisine düştü. 24 Ekim'deki Paris galibiyetinin ardından 7 maç sonra kazanan Nantes, puanını 14'e yükseltti.

Marsilya, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Nantes ise sahasında Paris FC'yi ağırlayacak.

