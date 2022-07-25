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Spor

Marsilya, Alexis Sanchez'i kadrosuna katıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Inter'de kadroda düşünülmeyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istediği ve transferde sona gelindiği iddia edildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
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Inter'de kadroda düşünülmeyen Alexis Sanchez'in yeni durağı belli oluyor.

Fransız ekibi Marsilya'nın, Şilili futbolcu için Inter ile görüşmelerde bulunduğu ve transferin yakın olduğu aktarıldı.

Inter'de forma şansı bulmasının zor olduğunun farkında olan Sanchez'in de Marsilya'ya sıcak baktığı ancak transferi için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.

Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta, 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Alexis Sanchez, daha önceden Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi büyük kulüplerde de forma giymişti.

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