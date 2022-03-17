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Spor

Marsilya deplasmanda Basel'i yendi, çeyrek final biletini kaptı

Marsilya, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Basel'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli oyuncu Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk 11'de başladığı maçta attığı golle takımına katkıda bulundu.

DHA17 Mart 2022 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:27
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UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya deplasmanda Basel'i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Marsilya 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Basel'in konuğu oldu. Saint Jakob Park'ta oynanan karşılaşmada Marsilya rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 74'üncü dakikada Cengiz Ünder ve 90+3'üncü dakikada Rongier kaydetti. Basel'in karşılaşmadaki tek golü ise 62'nci dakikada Ndoye'den geldi. Marsilya, 35'inci dakikada Harit'in ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 74'üncü dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Takımının turu geçmesinde önemli rol oynayan milli yıldız, 90+2'nci dakikada yerini Balerdi'ye bıraktı.

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