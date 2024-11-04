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Spor

Marsilya deplasmanda hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, deplasmanda Nantes'i 2-1 mağlup etti.

4 Kasım 2024 Pazartesi 01:39 - Güncelleme:
Marsilya deplasmanda hata yapmadı
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Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi Stade de la Beaujoire Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Marsilya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Neal Maupay ile 61'de Mason Greenwood kaydetti. Nantes'in tek golünü ise 39'da Tinotenda Kadewere attı.

Nantes'in Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed maça ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Matthis Abline'ye bıraktı.

Marsilya, bu sonucun ardından puanını 20 yaptı. Nantes, 10 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, AJ Auxerre'yi konuk edecek. Nantes, Lens deplasmanına gidecek.

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